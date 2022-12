Kịch bản "thổi giá" cổ phiếu của Chủ tịch Louis Holding Đỗ Thành Nhân

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra kết luận điều tra bổ sung vụ án thao túng chứng khoán xảy ra tại Công ty Louis Holdings và Công ty chứng khoán Trí Việt.

Trong kết luận điều tra lần này, cơ quan điều tra đề nghị truy tố 8 bị can, tăng 3 người so với kết luận điều tra lần trước. Các bị can gồm Đỗ Thành Nhân (Chủ tịch Công ty cổ phần Louis Holding, Louis Capital và Louis Land); Đỗ Đức Nam (Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Trí Việt - Công ty Trí Việt); Lê Thị Thu Hương (Phó Tổng Giám đốc Công ty Trí Việt);

Lê Thị Thùy Liên (nhân viên Công ty Trí Việt); Trịnh Thị Thúy Linh (Giám đốc hành chính Công ty Louis Holding); Vũ Ngọc Long và Ngô Thục Vũ, cùng nguyên là Phó Tổng Giám đốc Louis Holding; Phạm Thanh Tùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Trí Việt.