Kịch bản những ‘tập đoàn' giả ngân hàng, thuê trăm người gọi điện lừa vay tiền

Tổ chức như ngân hàng thật

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an TP.HCM và Công an quận Tân Phú đã làm rõ về cách thức, thủ đoạn của “tập đoàn” giả ngân hàng lừa đảo do Nguyễn Hoàng Thạch (28 tuổi, quê Đồng Nai) cầm đầu.

Đại tá Lại Phước Xuân - Trưởng Công an quận Tân Phú, cho biết, “đây là ổ nhóm quy mô, giả ngân hàng Tiên Phong (tức TP Bank) để lừa đảo khắp các tỉnh, thành. Riêng tại TP.HCM, bước đầu đã xác định có khoảng 600 bị hại, cách thức và Thạch và đồng bọn rất chuyên nghiệp, bài bản”.

Bên trong ngân hàng ảo tại ngôi nhà số 48 đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú. Ảnh: L.A

Công an làm rõ, tại căn nhà thuê số 48 đường Trần Quang Quá, phường Hiệp Tân, Thạch thuê 82 người, tổ chức hoạt động như một ngân hàng thật. 70 người được Thạch phân công nhiệm vụ gọi điện tư vấn dẫn dụ khách, còn 12 người có nhiệm vụ tổng hợp số liệu bị hại, kiểm tra việc khách hàng thanh toán phí bảo hiểm qua bưu điện.

Thạch trả lương các nhân viên 8 – 12 triệu đồng/tháng, còn được hưởng theo doanh số 100 – 130 ngàn đồng/đơn.