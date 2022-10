Kịch bản nguy hiểm nhất của áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo dự báo hiện tại, từ đêm 13 - 16.10 do ảnh hưởng của hoàn lưu lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to.

Tuy nhiên, cơ quan khí tượng cũng nhấn mạnh đây là một tổ hợp hình thái đa thiên tai, nên một trong 3 yếu tố là áp thấp nhiệt đới, không khí lạnh và gió đông thay đổi thì diễn biến mưa, phân bố mưa, cường độ mưa sẽ thay đổi theo.

Theo đó, có 2 kịch bản có thể xảy ra liên quan đến tác động của tổ hợp hình thái đa thiên tai này. Kịch bản 1 có nhiều khả năng xảy ra nhất. Theo đó, trong khoảng từ đêm 13 - 16.10, do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới kết hợp không khí lạnh và gió đông hoạt động mạnh, khu vực từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện đợt mưa to đến rất to và dông với lượng mưa phổ biến 200 - 500mm, có nơi trên 600mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở các khu vực cảnh báo mưa lớn trên. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét là cấp 2.

Kịch bản 2 là kịch bản nguy hiểm nhưng khả năng xảy ra thấp hơn kịch bản 1. Với kịch bản này, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên biển Đông, di chuyển chậm hướng về miền Trung Việt Nam tĩnh lại, ít di chuyển, không khí lạnh mạnh, gió đông cũng mạnh. Vì thế thời gian mưa kéo dài hơn, cường độ mưa cũng lớn hơn, nó sẽ gây mưa lớn hơn và kéo dài hơn so với kịch bản 1 cho khu vực trung Trung Bộ, nam Trung Bộ và Tây Nguyên.