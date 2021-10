So với Sorento, Kích thước xe cũng thuộc dạng khổng lồ trong đội hình Kia với chiều dài 5.001 mm – hơn Sorento tới 201 mm, chiều rộng và cao cũng nhỉnh hơn lần lượt 99 và 71 mm. Quan trọng nhất, chiều dài cơ sở xe cũng được kéo dài hơn tới 122 mm so với Sorento (tổng 2.901 mm).

Mẫu xe của thương hiệu ô tô Hàn Quốc sở thiết kế trẻ trung, trang bị tiện nghi phong phú cùng khả năng vận hành mạnh mẽ để thách thức các đối thủ như Toyota Land Cruiser Prado, Ford Explorer và người an hem chung khung gầm Hyundai Palisade.

Được Trung tâm thiết kế Kia tại California, Mỹ chấp bút, Telluride sở hữu ngoại thất rất riêng so với Sorento khi ghi điểm ở nét dữ dằn, nam tính nhưng không làm mất đi vẻ hiện đại.

Lưới tản nhiệt mũi hổ đặc trưng

Kết cấu dạng 2 khối của Telluride có thể nói khá giống Range Rover. Mũi xe sử dụng nhiều đường nét mềm mại để tạo thành khối vuông tương phản, chính giữa vẫn là tản nhiệt mũi hổ đặc trưng của Kia trong khi bên cạnh là đèn pha LED hiện đại dạng tròn.

Đèn hậu hình chữ L cũng sử dụng công nghệ LED. Nhờ kích thước đồ sộ và hướng thiết kế đúng đắn, Telluride luôn biết cách thu hút ánh nhìn của người xung quanh dù được đặt trong môi trường nào đi nữa.

Đuôi xe Kia Telluride

Dù thiết kế khác biệt nhưng Telluride và Sorento vẫn còn giữ lại đôi chút điểm chung trong cơ khí, hệ thống treo đa điểm phía sau và thanh chống phía trước là một ví dụ. Các thanh chống lật giữ thân xe trong khuôn khổ cho phép. Một điểm trừ cho cấu hình này là đôi lúc mang lại cảm giác hơi cứng khi xe gặp ổ gà hoặc gờ giảm tốc.

Dù sinh sau đẻ muộn, Kia Telluride cũng tạo nên sức hút tại thị trường Mỹ vốn ưa chuộng các dòng xe SUV cỡ trung thuộc các thương hiệu Mỹ, Đức, Nhật như: Honda Pilot, Toyota Highlander, Hyundai Palisade, Chevrolet Traverse hay Ford Explorer.

Kia Telluride từng giành giải thưởng World Car of the Year 2020

Kia Telluride được xem là “tân binh” mới toanh trong phân khúc nhưng ngay lập tức lại tạo được sức ảnh hưởng lớn. Theo đó, năm 2020 với tổng điểm 758 điểm, Kia Telluride đã vượt qua bộ đôi Mazda3 (745 điểm) và Mazda CX-30 (738 điểm) để giành chiến thắng hạng mục giải thưởng “Xe Thế giới của Năm” – World Car of the Year 2020. Kia Telluride được hội đồng giám khảo gồm 86 nhà báo trên thế giới đánh giá cao về thiết kế, tiện nghi, độ an toàn và giá cả phải chăng cho người tiêu dùng.

Với kích thước chiều dài tổng thể hơn 5 m và chiều dài cơ sở 2,9 m, Telluride có không gian nội thất rộng rãi và thoải mái.