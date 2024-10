Kia đứng đầu danh sách mẫu xe bán chạy nhất tại Hàn Quốc

Ứng dụng công nghệ và sở hữu kinh nghiệm triển khai quy mô lớn trong thời gian ngắn nhưng vẫn tối ưu chi phí so với cách truyền thống – đây là điều giúp giải pháp campaign Scan It (một thương hiệu của Got It) được nhiều nhãn hàng lựa chọn.