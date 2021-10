Kia Carnival ra mắt: Liệu có giữ vững ngôi đầu?

Có khá nhiều lí do để người tiêu dùng Việt Nam tìm đến chiếc Sedona

Có khá nhiều lí do để người tiêu dùng Việt Nam tìm đến chiếc Sedona vào thời điểm khi mà mẫu xe cùng phân khúc đều có giá bán cao, có cạnh tranh về giá và sự rộng rãi so với mẫu Innova của Toyota, cùng với sự phát triển của các tuyến đường cao tốc, xu hướng lựa chọn các mẫu xe đa dụng lớn và an toàn ngày càng tăng. Sedona đã đáp ứng nhiều nhu cầu sử dụng của người dùng. Sedona thích hợp sử dụng di chuyển trong nội thành hằng ngày, gia đình du lịch, sử dụng làm xe công vụ. Đặc biệt gần đây, mẫu xe này được rất nhiều công ty du lịch, khách sạn, công ty vận tải hành khách lựa chọn lựa để đưa đón khách hàng VIP.

Carnival 2022 đánh dấu sự vững chắc ngôi đầu

Việc sở hữu thiết kế thời trang, không gian rộng rãi có thể chở được tới 7 người cùng nhiều đồ đạc cho những chuyên đi dài ngày, đi kèm nhiều lựa chọn mới trong tầm giá 1 tỉ đồng... giúp mẫu xe MPV cỡ lớn ngày càng được người Việt ưa chuộng.

KIA Carnival 2022

Từ một phân khúc xe không được nhiều người quan tâm, chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, sự xuất hiện của các mẫu xe Kia Sedona cùng với thay đổi trong xu hướng lựa chọn ô tô của người Việt... giúp MPV 7 chỗ cạnh tranh, bứt phá và trở thành một trong những dòng xe bán chạy nhất thị trường.

Sự bứt phá đó đã khiến cho nhiều đối thủ không thể ngồi yên khi bỏ trống một phân khúc sôi động. Tuy nhiên, có lẽ với thiết kế bắt mắt, giá bán cao khiến cho nhiều mẫu xe không thể cạnh tranh với Kia Sedona trên thị trường và dần lép vế.

Diện mạo của Kia Carnival 2022 lột xác hoàn toàn theo xu hướng tương lai

Việc các đối thủ như Honda Odyssey, Ford Touneo ngừng phân phối tại Việt Nam, Mercedes V-Class, Peugeot Traveller, Toyota Alphard... doanh số ảm đạm do giá bán và định vị ở phân khúc MPV cao cấp thì Kia Carnival được dự báo sẽ tiếp tục "một mình một chợ" tại phân khúc mpv cỡ lớn bình dân. Với lợi thế giá bán, trang bị đi kèm và nhiều ưu đãi của hãng thì sẽ rất khó cho các hãng xe khác trong việc cạnh tranh trong tương lai.

Việc Thaco Trường Hải quyết định quay trở lại với cái tên Carnival so với tên Sedona cũ nhằm đưa chiếc xe trở về với đúng tên gọi của thị trường toàn cầu theo hãng xe Kia. Bước sang thế hệ thứ 4, diện mạo của Kia Carnival 2022 lột xác hoàn toàn theo xu hướng tương lai, hiện đại và sang trọng hơn. Xe sở hữu thân hình bề thế với kích thước tổng thể DxRxC lần lượt là 5.155 x 1.995 x 1.775 mm.