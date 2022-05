Kia Carnival – "Boundless together"

Thiết kế mới, công nghệ mới và sự khác biệt nội tâm

Ngày càng nhiều thương hiệu lựa chọn chiến lược "one R&D" - nghĩa là chia sẻ qua lại giữa các mẫu xe với nhau nhằm rút ngắn tối đa thời gian phát triển sản phẩm và giảm giá bán để tăng tính cạnh tranh. Kia Carnival cũng vậy, trải nghiệm chiếc xe này, tôi cũng hiểu vì sao Kia Sorento cháy hàng và Hyundai SantaFe là chiếc SUV của năm tại Việt Nam.

Thiết kế xe Kia Carnival 2022

So với Sedona, Carnival đắt hơn về giá nhưng bù lại là một trải nghiệm "ông chủ" rất đồng đều ở từng hàng ghế và từng phiên bản. Giờ đây người cầm lái Carnival không còn cảm giác bị thiệt thòi so với hàng ghế phía sau bởi tràn ngập những tính năng hỗ trợ an toàn và giải trí theo đúng chất xe Hàn. Ngay cả trên phiên bản thấp nhất, vị trí hàng ghế trước cũng có carplay wireless tự nhận diện, sạc không dây chờ sẵn hay màn hình giải trí cỡ lớn sẵn sàng. Việc vay mượn thiết kế nội thất từ mẫu Sorento khiến cho không gian phía trước đậm chất DNA của Kia vào ban ngày và đầy ma mị huyền ảo khi hệ thống đèn pha tự động kích hoạt dàn moodlight lúc chiều tà buông xuống.