Khuyến cáo di chuyển khi đường phủ băng tuyết

Cục CSGT cũng khuyến cáo ngay cả khi di chuyển trên các tuyến đường không xảy ra băng tuyết, tài xế cũng cần bật đèn chiếu sáng, đèn led, đèn sương mù, chú ý quan sát, giảm tốc độ, giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước.

Ngoài ra, khi các tuyến đường xảy ra đóng băng, lực lượng chức năng sẽ có các biện pháp như phân luồng hoặc đóng đường hoàn toàn. Người dân và du khách cần tuân thủ hiệu lệnh của người chỉ huy giao thông.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, từ hôm nay đến 22/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét hại với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao có nơi 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Quang Tuyền