Khuôn mặt biến dạng vì acid, máu me phát sợ trong phim kinh dị Việt

Teaser trailer "Chuyện Ma Gần Nhà"

Còn với trailer, ngoài nhịp điệu và khung cảnh u ám, bài hát Đừng Bỏ Em Một Mình đột ngột vang lên khiến nhiều người ngay lập tức sởn gai ốc bởi giai điệu và phần lời quá đỗi liêu trai.

Từ lời hát ám ảnh đó, khán giả gần như bị cuốn vào từng cảnh quay lẫn những nhân vật có tạo hình ghê rợn. Teaser ngập tràn những cảnh ám ảnh như gương mặt hai đứa trẻ bị rách toạc, người phụ nữ bị cắm dao vào mắt, người đàn ông muốn đập nát sọ người, hay chú hề mang phong thái quỷ dị.