Khủng hoảng YG Entertainment: Daesung hết hạn, G-Dragon cũng đi

Đáng chú ý, YG Entertainment cũng thông tin về tình hình hợp đồng của trưởng nhóm BIGBANG - G-Dragon: "Vấn đề hợp đồng với GD vẫn đang trong quá trình đàm phán".



Tương lai của Daesung tại YG đã được quyết định, nhưng G-Dragon thì chưa

Sáng ngày 26/12, YG Entertainment cũng gây xôn xao khi giọng ca chính Taeyang rời công ty và chuyển sang The Black Label. Tuy nhiên với nhiều người, đây chỉ là vấn đề hình thức khi The Black Label là công ty con trực thuộc YG Entertainment. Các producer của The Black Label lại có mối quan hệ thân thiết với BIGBANG từ lâu.