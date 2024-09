Khủng hoảng thép của Trung Quốc tạo tiền đề cho làn sóng phá sản doanh nghiệp

Nhà phân tích cấp cao của Bloomberg Intelligence cho biết gần 3/4 các nhà sản xuất thép của Trung Quốc đã thua lỗ trong nửa đầu năm nay và nhiều công ty trong số họ có khả năng phá sản. Vận chuyển các cuộn thép tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc. (Ảnh: AFP/TTXVN) Theo Bloomberg Intelligence (BI), khủng hoảng thép của Trung Quốc đang tạo tiền đề cho làn sóng phá sản và đẩy nhanh quá trình hợp nhất trong ngành này. Nhà phân tích cấp cao Michelle Leung của BI cho biết gần ba phần tư các nhà sản xuất thép của đất nước đã thua lỗ trong nửa đầu năm nay và nhiều công ty trong số họ có khả năng phá sản. Bà cũng cho biết Xinjiang Ba Yi Iron & Steel Co., Gansu Jiu Steel Group và Anyang Iron & Steel Group Co. đang phải đối mặt với rủi ro cao nhất và có thể trở thành mục tiêu “tiềm năng” cho các thương vụ mua bán. BI cũng có quan điểm rằng làn sóng mua bán này sẽ giúp Trung Quốc khuyến khích sự tập trung hơn vào ngành công nghiệp thép của mình. Chính phủ Trung Quốc đặt mục tiêu 5 công ty hàng đầu kiểm soát 40% thị phần trên thị trường thép vào năm 2025 và 10 công ty hàng đầu chiếm 60% thị phần. Bà Leung cho biết những mục tiêu này có thể đạt được, mặc dù về lĩnh vực này Trung Quốc vẫn thấp hơn so với Hàn Quốc và Nhật Bản. Cuộc khủng hoảng bất động sản dai dẳng và tăng trưởng kinh tế chậm lại của Trung Quốc đang định hình lại ngành công nghiệp thép khổng lồ của nước này. Nhà sản xuất thép lớn nhất nước này China Baowu Steel Group Corp. đã cảnh báo vào tháng trước về một cuộc khủng hoảng tồi tệ hơn so với năm 2008 và 2015. Nhu cầu trong nước sụt giảm đã khiến các nhà máy phải tăng cường xuất khẩu, thúc đẩy phản ứng mạnh mẽ về thương mại từ các quốc gia khác vì cho rằng kim loại này đang được bán với giá thấp hơn giá thành. Tuy nhiên, theo BI, xuất khẩu thép của Trung Quốc khó có thể giảm cho đến cuối năm 2026, khi tổng sản lượng giảm và ngày càng nhiều đối tác thương mại áp dụng các biện pháp hạn chế thương mại nghiêm ngặt hơn./.