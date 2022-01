Khủng hoảng nợ của bất động sản Trung Quốc lan sang cả doanh nghiệp mạnh

Your browser does not support the audio element.

Doanh nghiệp lành mạnh nhất cũng vỡ nợ

Theo một báo cáo mới đây, Shimao Group - một trong những nhà phát triển bất động sản mạnh nhất của Trung Quốc - cũng đã tuyên bố vỡ nợ. Đây là dấu hiệu cho thấy ngành bất động sản Trung Quốc đang nợ nần chồng chất sẽ còn gánh chịu nhiều đau đớn hơn nữa.

Cổ phiếu của Tập đoàn Shimao đã nhanh chóng "bốc hơi" 17% sau khi Reuters cho biết nhà phát triển này không thể thanh toán được khoản vay tín chấp. Một công ty con của Shimao cho biết họ đang đàm phán để giải quyết khoản thanh toán này.