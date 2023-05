Khủng hoảng khí hậu tràn vào cửa ngõ châu Âu

Cho đến nay, “tiền tuyến” cuộc khủng hoảng khí hậu chủ yếu vẫn nằm ở phía nam bán cầu, khiến nhiều ý kiến cho rằng nhóm ít trách nhiệm nhất trong cuộc khủng hoảng khí hậu lại đối mặt với những tác động tồi tệ nhất.

Tuy nhiên, với Italy bây giờ, và có lẽ sắp tới là phần còn lại của châu Âu, thảm họa đang “đứng trước cổng”, theo tác giả Damien Gayle của Guardian.

Trên khắp châu Âu, khi nồng độ CO2 trong khí quyển tăng lên, thời tiết cũng khắc nghiệt hơn. Những năm hạn hán liên tiếp ảnh hưởng đến nông dân ở Tây Ban Nha và miền Nam nước Pháp, trong khi năm ngoái lục địa chứng kiến những đợt nắng nóng chưa từng có.

Guardian dẫn báo cáo từ Copernicus Climate Change Service (C3S) cho biết những đợt nắng nóng lan rộng đã khiến châu Âu phải hứng chịu mùa hè nóng nhất được ghi nhận vào năm 2022. Hiện tượng này gần như không thể xảy ra nếu Trái Đất không nóng lên.

Ở Anh, lần đầu tiên nhiệt độ vượt quá 40 độ C. Tháng 8/2022, một trạm thời tiết gần Syracuse trên đảo phía nam Sicily ghi nhận 48,8 độ C. Đây được cho là nhiệt độ cao nhất từng đo được ở châu Âu.

Người dân ở Nam Âu trải qua 70-100 ngày nắng nóng, trong đó nhiệt độ ít nhất là 32 độ C, do gió và các yếu tố khác. Nam Âu trải qua số ngày kỷ lục “căng thẳng nhiệt rất cao” (từ 38-46 độ C), trong khi số ngày hè với nhiệt độ “cao” (32-38 độ) hoặc “rất cao” gia tăng khắp lục địa, theo AP.

Căng thẳng nhiệt ngày càng trở thành vấn đề quan trọng trên toàn thế giới, khi có thể gây ra một loạt vấn đề sức khỏe, như phát ban, mất nước hoặc say nắng.