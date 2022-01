Khủng hoảng Kazakhstan lộ rõ cạnh tranh chiến lược Nga - Trung ở Trung Á

Tuy nhiên, việc triển khai quân đội một cách công khai của Nga ở Kazakhstan cũng làm nổi bật những rủi ro mới đối với Bắc Kinh và có thể thúc đẩy Trung Quốc cạnh tranh với Nga trong các vấn đề an ninh khu vực trong những năm tới, Dean Cheng, chuyên gia về Trung Quốc tại Tổ chức Di sản cho biết.

"Trung Quốc chắc chắn sẽ phải bắt đầu đánh giá lại tính dễ bị tổn thương trong các khoản đầu tư kinh tế. Trước đây, họ nắm giữ những con át chủ bài kinh tế và có thể kiểm soát và khiến chính quyền địa phương ủng hộ. Giờ đây, họ phải suy nghĩ về một thành phần an ninh có thể ảnh hưởng đến điều đó: các khoản đầu tư của Trung Quốc hiện đang hoạt động theo niềm vui của các lực lượng quân sự Nga", ông Cheng nói thêm.

Theo WSJ, hỗ trợ an ninh của Bắc Kinh cho Kazakhstan và các quốc gia Trung Á khác có thể sẽ bị giới hạn trong các lĩnh vực mà Trung Quốc vượt trội trên sân nhà, chẳng hạn như công nghệ giám sát, hệ thống nhận dạng khuôn mặt và thiết bị kiểm soát thông tin liên lạc có thể đối phó các cuộc biểu tình trong tương lai.

"Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Kazakhstan để tăng cường hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật và an ninh, tăng cường hợp tác song phương chống lại sự can thiệp từ bên ngoài, giữ vững hệ thống chính trị của hai nước và an ninh quyền lực chính trị, ngăn chặn mọi nỗ lực xúi giục của các cuộc cách mạng màu", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố hôm 10/1.