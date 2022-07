Khủng hoảng của ca sĩ nhí Việt

Khi tranh cãi của các ca sĩ nổ ra, nhiều khán giả cho rằng một phần lý do đến từ việc họ còn quá nhỏ tuổi nên thiếu kinh nghiệm giải quyết sự việc. Đáng nói, các ca sĩ nhí thường được chính người thân quản lý. Họ không làm việc trong lĩnh vực giải trí, ít kinh nghiệm xử lý truyền thông khiến các sự vụ ngày càng nghiêm trọng và khó được giải quyết trong phạm vi nội bộ, điển hình trường hợp của Thiện Nhân.

Quang Anh tâm sự năm 2020 là thời điểm khó khăn của bản thân. Anh dự định trở lại âm nhạc sau thời gian học tập với một số dự án nhưng không thành do ảnh hưởng của dịch bệnh. Sau đó, ra mắt một số ca khúc với mục đích thăm dò, tìm thị hiếu khán giả.



Bảo An và Quang Anh ở hiện tại. Ảnh: Anh Khang.

Nguyễn Ngọc Bảo An, thường gọi là Bảo An tham gia rất nhiều chương trình ca hát dành cho thiếu nhi trên sóng truyền hình như Đồ Rê Mí 2011, Gương mặt thân quen nhí 2014, Giọng hát Việt nhí (The Voice Kids)…

Từng là gương mặt phủ sóng truyền hình và được kỳ vọng trở thành ngôi sao Vpop sáng giá, song những năm gần đây, Bảo An khá im ắng, không có sản phẩm âm nhạc mới.

Trong bài phỏng vấn với Zing, Bảo An cho biết đã lên cấp 3, chương trình học khá nặng nên phải chăm chỉ hơn. Nữ ca sĩ nói thêm giọng hát của cô không được như xưa nên hạn chế đi hát để luyện thanh nhạc.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Tôi hát ở mức ổn, nhưng công bằng mà nói giọng hát của tôi không còn như xưa. Do dậy thì, giọng của tôi trầm xuống, không còn hát cao được như xưa. Vì quãng giọng của tôi bị thấp xuống, tôi cũng rụt rè hơn không dám bung giọng ra hát như ngày nhỏ, thầy giáo phải dạy lại từ đầu, cho tôi luyện các bài luyện thanh cơ bản”.

Bảo An thường hợp tác với Gia Khiêm để thực hiện các bản cover. Gia Khiêm cũng là thí sinh bước ra từ các cuộc thi như Thần tượng âm nhạc nhí, Giọng hát Việt nhí...

Tương tự Gia Khiêm, nhiều giọng ca nhí khác như Mai Chí Công, Minh Nhật, Hoàng Anh… cũng chủ yếu thực hiện các video cover để duy trì đam mê, thỉnh thoảng đi diễn sự kiện, tham gia chương trình truyền hình chứ chưa có dự án chuyên nghiệp, được đầu tư.

Trong khi đó, Trịnh Nhật Minh (quán quân Giọng hát Việt nhí năm 2016), Dương Ngọc Ánh (2017), Trịnh Nguyễn Hồng Minh (năm 2015) hay các á quân như Trần Ngọc Duy, Nguyễn Công Quốc, Trần Kayon Thiên Nhâm… ít lộ diện và ít thông tin mới.

