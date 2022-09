Khung cảnh tan hoang sau bão ở Quảng Nam

7h sáng, tại đường Trần Phú (thành phố Đà Nẵng) vẫn còn gió lớn mưa nhỏ. Cơn bão số 4 đã làm nhiều mái tôn, biển hiệu của những hộ dân bị hất văng xuống đường.

Cây lớn bật rễ, ngã đổ tại ngã từ Bạch Đằng (Đà Nẵng)

Khung cảnh tương tự diễn ra tại thành phố Hội An (Quảng Nam). 7h30, thành phố Hội An vẫn còn mưa, gió to, người dân ít di chuyển. Học sinh trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến khi có thông báo mới.