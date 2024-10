Khúc mở màn kinh điển của 'Tây du ký 1986' tạo cơn sốt

Bản phối mới của nhạc phim "Tây du ký" (1986) được quan tâm trở lại nhờ hiệu ứng của tựa game Black Myth: Wukong. Giai điệu kinh điển mang đến cảm giác mới lạ và không kém phần hào hùng, thôi thúc người nghe. Kể từ khi trò chơi Black Myth: Wukong (Hắc thần thoại : Tôn Ngộ Không) ra mắt hồi tháng 8/2024 đã trở thành một trong những tựa game bán chạy nhất lịch sử Steam - nền tảng phân phối game lớn nhất thế giới. Doanh thu bán ra đến thời điểm này đã gần chạm con số 1 tỷ USD, chưa kể các nền tảng trực tuyến khác. Từ cốt truyện, nhân vật cho đến nhạc game đều trở thành cơn sốt khiến khán giả trên thế giới tò mò. Đặc biệt, game tri ân bộ phim Tây du ký1986 kinh điển bằng bản nhạc mở đầu Vân cung tấn âm. Bản nhạc này được phối lại cho hợp không khí tựa game, tiếp tục tạo nên trào lưu sau khi Black Myth: Wukong “làm mưa làm gió” trên thị trường. Vân cung tấn âm được đưa vào game show, chương trình truyền hình, thu hút lượt truy cập lớn trên các nền tảng trực tuyến. Ca sĩ opera người Mỹ đã nhảy múa phấn khích sau khi nghe bài hát chủ đề của Black Myth: Wukong. Anh cũng phân tích vì sao bản nhạc này lại gây nghiện và khó quên khi nghe một lần. “Điều thực sự đáng kinh ngạc đối với tôi là tính chất đặc biệt của giai điệu. Cách nhà soạn nhạc tạo ra những mảnh ghép đọng lại trong não chúng ta, tôi bị cuốn hút khi có một giai điệu hấp dẫn liên tục nhấn mạnh và lặp lại. Tuyệt chúng ta phải ngân nga nó trong cuộc sống hàng ngày. Chúng là yếu tố cốt lõi của âm nhạc”. Trong phiên bản 1986 Tây du ký do Dương Khiết đạo diễn, bản Vân cung tấn âm của Hứa Kính Thanh trở thành tác phẩm kinh điển. Bản nhạc là sự kết hợp khéo léo giữa các nhạc cụ dân tộc và nhạc cụ điện tử phương Tây để tạo ra sự bất ngờ. The Paper nhắc đến câu chuyện thú vị về quá trình sáng tạo ra Vân cung tấn âm. Để khơi gợi ý tưởng tóm tắt toàn bộ nội dung của Tây du ký , Hứa Kính Thanh mất nhiều ngày suy nghĩ. Ông đã quen với việc làm việc đến khuya, thức dậy vào buổi trưa ngày hôm sau và nằm trên giường vẩn vơ những ý nghĩ trong đầu. Đang lim dim ngủ, ba công nhân tình cờ đi ngang qua cửa sổ, gõ hộp đồ ăn trưa và ngâm nga giai điệu. Ý tưởng chợt lóe lên trong đầu ông và giai điệu kinh điển "Ten ten ten ten" hình thành từ đó. Hứa Kính Thanh sử dụng nhiều âm thanh điện tử trong Vân cung tấn âm như ghi-ta điện, trống và bass điện kèm thêm tiếng kèn đồng, tăng sự uy nghiêm, dày dặn. Giai điệu gợi cảm giác chính nghĩa, tiến về phía trước. Đặc biệt, giọng nữ hòa âm ở giữa bài khiến giai điệu trở nên thanh tao, tựa như những tiên tử đang nhảy múa giữa mây trời, giống như trong giấc mơ của tác giả. Guitar điện và các nhạc cụ khác trong bản phối khí được lấy cảm hứng từ Đặng Lệ Quân - diễn viên Đài Loan (Trung Quốc), được mệnh danh là "Nữ hoàng nhạc pop vĩnh cửu của châu Á". Trong hai đến ba ngày, ông đã hoàn thành đoạn nhạc mở đầu dài 2'40. Giai điệu kinh điển của Vân cung tấn âm đã trở thành ký ức của rất nhiều khán giả Trung Quốc nói riêng và cả châu Á nói chung. Black Myth: Wukong là trò chơi nhập vai hành động do Game Science có trụ sở tại Thâm Quyến phát triển, lấy cảm hứng từ bức tranh phong phú của thần thoại Trung Quốc và tiểu thuyết Tây du ký thế kỷ 16, một trong tứ đại danh tác của văn học Trung Quốc. Nó truyền tải các yếu tố văn hóa truyền thống của Trung Quốc, mang đến cho người chơi trải nghiệm mới lạ về trí tưởng tượng và phong cảnh đất nước này. Trong trò chơi, người chơi sẽ vào vai Tôn Ngộ Không, khám phá cuộc phiêu lưu hoành tráng của Tề thiên đại thánh về phía tây. Có mặt trên PS5, Steam, Epic Games Store và WeGame, Black Myth: Wukong hiện là tựa game bán chạy nhất trên nhiều nền tảng, bao gồm Steam và WeGame, đánh dấu một cột mốc mới cho các tựa game Triple-A của Trung Quốc - những tựa game có ngân sách và danh tiếng cao được sản xuất và phân phối bởi các nhà phát hành lớn và nổi tiếng. Quá trình phát triển trò chơi được ca ngợi là kiệt tác Triple-A đầu tiên của Trung Quốc đã bắt đầu vào năm 2018 và hoàn thành sau sáu năm rưỡi đầy thử thách. Theo Tiền Phong