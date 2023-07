Khuất tất đồng hồ 1,5 tỷ đồng giữa Diệp Lâm Anh và chồng cũ

Diệp Lâm Anh khẳng định, đó là đồng hồ của riêng cô chứ không phải của chồng cũ cho rồi lấy lại như lời đồn trên mạng xã hội.

Bên cạnh đó, Diệp Lâm Anh cũng khẳng định, chồng cũ không chu cấp gì cho hai con từ khi nữ diễn viên đưa các con dọn ra ngoài sống đến nay. Tuy nhiên, thiếu gia Nghiêm Đức vẫn có những đề nghị không tưởng với cô. Đó là việc chồng cũ yêu cầu cô phải đưa con vào học những trường do chồng cũ chỉ định.

"Tài chính tôi có bao nhiêu, tôi lo cho con mình đến đó. Tôi lo cho con mình những điều tốt nhất có thể theo điều kiện tài chính của mình, chứ không thể làm theo yêu cầu của anh ấy được. Chưa kể, từ khi dọn ra riêng thì anh ấy cũng không lo tài chính cho các con nữa", cô nói.