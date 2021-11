Khu vực Tây Nguyên dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Theo đánh giá của giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đắk Lắk, một trong những khó khăn lớn nhất là khó xác định nguồn lây. Ngành y tế địa phương đã tăng tốc khoanh vùng, khử khuẩn và cố gắng khống chế các ổ dịch, nhất là trong cộng đồng.

Trước sự gia tăng ca mắc mới, để kịp thời đáp ứng điều trị, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3004/QĐ-UBND về việc thành lập Bệnh viện dã chiến số 2 điều trị bệnh nhân COVID-19. Bệnh viện này trực thuộc Trung tâm y tế Cư Kuin có quy mô 1.500 giường, đặt tại Trường Chính trị tỉnh Đắk Lắk.

Trước đó, Đắk Lắk đã lập Bệnh viện dã chiến số 1 tại Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk (Ea Tam, TP.Buôn Ma Thuột) với quy mô 1.000 giường.

