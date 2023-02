Khu du lịch trái phép 'khủng' hoạt động rầm rộ gần.. trụ sở xã

Mới đây Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Yên có công văn đề nghị huyện Tuy An kiểm tra, xử lý việc sử dụng đất đối với khu du lịch Canary Garden tại xã An Hòa Hải (huyện Tuy An).

Theo công văn, khu du lịch Canary Garden chưa hoàn tất các thủ tục về đất đai, môi trường và các thủ tục khác có liên quan theo quy định, nhưng đã đưa vào hoạt động.

Khu du lịch Canary Garden được xây dựng trái phép trên khu vực đồi núi ở xã An Hòa Hải (Ảnh: Trung Thi).

"Sở TN&MT đề nghị huyện Tuy An tiến hành kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) các nội dung nêu trên theo quy định pháp luật và đồng thời báo cáo kết quả kiểm tra về Sở, thời gian chậm nhất đến trước ngày 8/2 để báo cáo UBND tỉnh xin ý kiến chỉ đạo, thực hiện", công văn của Sở TN&MT nêu.