Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Đại thi hào Nguyễn Du - điểm đến hấp dẫn

Du khách Nguyễn Quang Vinh (tỉnh Hà Tĩnh) bày tỏ, cách bố trí, trình bày ở khu lưu niệm rất đẹp, dễ tiếp nhận. Đây là một kho tàng quý giá về thi ca, văn hóa của Việt Nam. Anh Vinh mong muốn, những giá trị văn hóa này được lan tỏa hơn nữa, để danh tiếng về Đại thi hào của dân tộc ta mãi đi vào lòng người.

Hướng dẫn viên giới thiệu cho du khách các giá trị văn hóa, lịch sử của Khu di tích Nguyễn Du. Ảnh: Hữu Quyết - TTXVN

Khu di tích hiện trưng bày hơn 2.200 tài liệu, hiện vật. Tiêu biểu như: nghiên bút của Nguyễn Du, bản Kiều in từ bản khắc năm 1866, cuốn Truyện Kiều viết theo lối thư pháp (độc bản), thư pháp Truyện Kiều dài nhất Việt Nam (độc bản), bộ sưu tập Truyện Kiều xuất bản bằng các thứ tiếng, sưu tập sách viết về Nguyễn Du. Do đó, công tác thuyết minh, giới thiệu về những hiện vật này luôn được Ban Quản lý Khu Di tích chú trọng đổi mới, tạo sự hấp dẫn du khách.



Chị Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (Phụ trách chuyên môn, Ban Quản lý Khu Di tích) cho biết, đối tượng khách đến tham quan rất đa dạng, từ học sinh Mầm non, nhà nghiên cứu, người dân thường đến các lãnh đạo. Để đáp ứng nhu cầu, sự mong mỏi, thị hiếu của du khách, đơn vị đã căn cứ vào từng đối tượng, mục đích tham qua để có cách làm phù hợp. Qua đó, đơn vị có thể cung cấp cho khách tham quan những điều hấp dẫn nhất, thú vị nhất ở Khu di tích này. Đặc biệt là có những thông tin trên sách vở, trên internet không thể tra cứu được.