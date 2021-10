Khu chợ phân luồng vàng, khoanh ô hồng: Cảnh khác lạ ở Hà Nội

Ghi nhận tại chợ chiều 3/10, các ô quy định được kẻ rõ ràng, dễ nhìn nhưng rất nhiều người dân đi chợ đều không để ý và thực hiện quy định an toàn phòng dịch này, thậm chí hiểu chưa đúng về tác dụng của việc kẻ vạch này.

Gần 1 tuần qua, chợ tạm Tân Mai nằm trong con ngõ ngỏ với mặt cắt ngang khoảng 3m đã được lực lượng chức năng sơn kẻ các ô vạch để người dân dễ dàng, đảm bảo khoảng cách an toàn tối thiểu 2m phòng chống dịch Covid-19.

Những ô màu vàng ở làn giữa để người dân và các phương tiện di chuyển. Các ô màu hồng là vị trí đứng của người mua hàng để cách xa người bán hàng và những người dân khác tại chợ.