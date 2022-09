Không xin phép bản quyền, Nam Em vẫn hát vì muốn khán giả... vui

Gây bão cõi mạng với hàng loạt ca khúc cover viral, Nam Em chính là người đẹp đi hát được ủng hộ nhiều nhất hiện tại.

Nổi rần rần MXH, nhưng Nam Em lại gặp phải vấn đề có lẽ là muôn thủa đối với những ca sĩ hát cover, đó chính là vi phạm bản quyền.

Mới đây, cộng đồng mạng truyền tay nhau đoạn clip ghi lại màn chia sẻ của Nam Em trong một đêm nhạc vừa được diễn ra.