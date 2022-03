Không xác định được nguyên nhân 84 người nhập viện sau ăn bánh mì ở Đà Lạt

Chiều 24/3, trao đổi P.V, ông Bùi Văn Độ (Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng), cho biết không xác định được nguyên nhân ngộ độc thực phẩm với những người đã ăn bánh mì của một thương hiệu được bán ở các tiệm trên đường Trần Phú, Phan Chu Trinh, TP Đà Lạt.

Theo ông Độ, sau sự việc, đơn vị cử cán bộ kiểm tra, làm việc với những khách hàng ăn bánh mì do cơ sở trên sản xuất, và có các triệu chứng bồn nôn, đau bụng, tiêu chảy…, với triệu chứng nghi ngộ độc thực phẩm. Có bệnh nhân nhập viện, có người điều trị ngoại trú. “Đa số bệnh nhân đã dùng kháng sinh, hoặc nhiều loại thuốc khác xử lý các triệu chứng ngộ độc thực phẩm. Điều này khiến việc lấy mẫu không còn hiệu quả”, ông Độ nói.

Người đứng đầu Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lâm Đồng, cho biết thêm, qua kiểm tra lực lượng chức năng không thu được mẫu phẩm do cơ sở này không có mẫu thực phẩm lưu theo quy định. Ngoài ra, do không thu được mẫu thức ăn, mẫu bệnh phẩm đúng chuẩn để xét nghiệm, dẫn tới không xác định được nguyên nhân chính gây ngộ độc thực phẩm đối với khách hàng ăn bánh mì cơ sở trên. Các địa điểm này đã bị đình chỉ hoạt động.