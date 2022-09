Khổng Tú Quỳnh hát hit Hồ Ngọc Hà, dân mạng: 'Hát cái gì vậy?'

Mới đây, trên tiktok ghi lại một đoạn clip Khổng Tú Quỳnh hát trong một chương trình. Trong clip, Khổng Tú Quỳnh hát bài Tìm Lại Giấc Mơ của ca sĩ Hồ Ngọc Hà. Tuy nhiên, phần trình diễn không nhận được những phản hồi tốt.

Khổng Tú Quỳnh hát hit Hồ Ngọc Hà