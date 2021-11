Không thể đợi tiêm hết vaccine hoặc hết ca mắc trong cộng đồng mới cho trẻ đi học trở lại

Góp ý dự thảo Chiến lược tổng thể ứng phó hiệu quả với dịch COVID-19, các ý kiến lưu ý, đây là chiến lược chuẩn bị triển khai sau khi cả nước đã tiêm phủ vaccine (dự kiến vào cuối năm 2021).

Trong khoảng thời gian này, việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phải linh hoạt, mềm dẻo với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân; hạn chế các ca mắc, ca chuyển bệnh nặng, tử vong do COVID-19; khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.