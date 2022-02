Không thể đến Chùa dịp đầu năm người dân nên làm gì để cầu may

Trong dịp Tết Nguyên đán 2022 tới đây, chùa Kim Ngưu tiếp tục thực hiện các hoạt động cầu an, lễ bái với hình thức online để giúp thuận tiện và đảm bảo an toàn cho các tăng ni, Phật tử.

Đại đức Thích Giác Giáo (UV Ban VHTƯ GHPGVN - Trụ trì chùa Kim Ngưu - Lăng Quốc Hoa, Bắc Ninh).

"Có rất nhiều tăng ni, Phật tử trên cả nước có nguyện vọng được trở lại chùa và tham gia các nghi lễ Phật giáo trong dịp năm mới.

Tuy nhiên, với những quy định của Chính phủ cũng như để đảm bảo an toàn cho các tăng ni, Phật tử, chùa Kim Ngưu vẫn tiếp tục thực hiện các nghi lễ Phật giáo bằng hình thức trực tuyến.

Năm nay do tình hình dịch bệnh khó khăn, nhà chùa cũng không đầu tư quá nhiều chi phí cho việc trang trí đón Tết Nguyên đán", Đại đức Thích Giác Giáo cho hay.

Theo Đại đức Thích Giác Giáo, nếu như tình hình dịch trong dịp Tết quá căng thẳng, người dân có thể an tâm ở nhà theo dõi các nghi thức cầu an qua màn hình nhỏ. Lễ cầu an sẽ được phát sóng trực tuyến trên kênh truyền hình An Viên, Fanpage chùa Kim Ngưu, và cho đăng ký online để tăng ni, Phật tử dễ dàng tham gia.