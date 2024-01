Không thể để yên cho Trung Quốc độc chiếm Biển Đông

Năng lực tên lửa HQ-9 của Trung Quốc - Nguồn: Reuters/Đồ họa: Công Chính

* An ninh, tự do hàng hải, hàng không quốc tế bị đe dọa thường trực, vậy vai trò của cộng đồng quốc tế, nhất là ASEAN cần phát huy như thế nào?

- Mỹ, Nhật và nhiều nước đã phản đối Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông, nhưng theo tôi, Trung Quốc đã quân sự hóa từ khi đánh chiếm Hoàng Sa vào năm 1974, một số đảo ở Trường Sa từ năm 1988 rồi, và bây giờ rõ ràng họ đang đẩy mạnh quân sự hóa, tăng cường sức mạnh Biển Đông nhằm đe dọa các nước trong khu vực ASEAN, tự do hàng hải, hàng không quốc tế, và đến một thời điểm phù hợp, họ sẽ so kè với Mỹ, Nhật và cộng đồng quốc tế. Do vậy thế giới phải hết sức cảnh giác, theo dõi thật chặt chẽ, lên án mạnh mẽ, phải ngăn chặn bằng được những hành động phi pháp này, chứ để mọi chuyện đã rồi thì sẽ trở tay không kịp.

Cái nguy hiểm nhất, là với những hành động phi pháp đó, Trung Quốc sẽ khống chế vùng trời, vùng biển của cả Biển Đông. Việt Nam và các nước trong khu vực, cũng như cả cộng đồng quốc tế không thể để yên cho Trung Quốc làm như vậy, không thể khoanh tay đứng nhìn Trung Quốc bất chấp luật pháp quốc tế và bành trướng kiểu đó.