Không quét mã QR để "lọt" 3 F0, nhà hàng bị xử phạt

Ngày 29/11, UBND quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và Dịch vụ Lê Gia Phát với số tiền 15 triệu đồng.