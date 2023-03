Không phát hiện ma túy khi khám xét nơi ở 4 tiếp viên Vietnam Airlines

Sáng 16/3, Cục Hải quan TP.HCM chủ trì, phối hợp Đội Kiểm soát ma túy Cục Hải quan TP.HCM, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy của Bộ Công an, Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.HCM, Công an cửa khẩu Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất và Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an kiểm tra hành lý của 4 tiếp viên này.

Lực lượng chức năng phát hiện hành lý của họ chứa hơn 8 kg thuốc lắc và hơn 3 kg ketamin được ngụy trang trong các tuýp kem đánh răng.