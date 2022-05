Không phải 'trường rich kid' nhưng sinh viên mang outfit trăm triệu

Cứ hễ nhắc đến trường "con nhà giàu" thì hẳn dân tình sẽ nói ra những cái tên đầu tiên ngay như RMIT, VinUni. Thế nhưng, mới đây dân tình lại đang đồn thổi một ngôi trường khác cũng đang nhăm nhe gia nhập hội trường rich kid đấy.

Chẳng là trên mạng xuất hiện 1 video bóc giá outfit của sinh viên đi học, mà cứ "tóm" bừa là ra vài người diện đồ cả chục triệu, lên đến gần trăm triệu thì cũng không thiếu.

Sinh viên đi học mà toàn xài hàng hiệu, đến cả cái kính cũng ngập mùi tiền thì ai mà chẳng thích cơ chứ. Và ngôi trường lần này được nói đến là trường Đại học Thương mại - một trong những trường đào tạo khối ngành Kinh tế hàng đầu miền Bắc.