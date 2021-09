Không phải Seo Ye Ji, Ji Chang Wook chuẩn bị đóng phim mới của Soo Young (SNSD)?

Ji Chang Wook khiến nhiều người hâm mộ cảm thấy thở phào khi anh đã vượt qua được Covid-19 và tình hình sức khỏe dần đang ổn định. Dĩ nhiên, có rất nhiều dự án phim đáng chú ý chờ đợi chàng nam thần, trong đó có If you tell me your wish mà Soo Young - nữ ca sĩ nhóm SNSD cũng tham gia.

Sáng 1/9, truyền thông đưa tin If you tell me your wish đã hoàn thành buổi casting chính và sẽ khởi quay trong tháng này. Tác phẩm này sẽ được phát hành qua hệ thống Netflix.