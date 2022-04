Không phải chuyện chia sẻ tài khoản mà do nội dung ngày càng nhiều nhưng lại dở mới là thứ khiến Netflix khốn đốn như hiện nay

3 tháng đầu năm năm 2022 thực sự là 1 thảm họa đối với Netflix, khi họ mất đi hơn 200.000 thuê bao trả phí, qua đó khiến cho giá cổ phiếu trượt dốc thảm hại. Nhiều người cho rằng kế hoạch tăng giá dịch vụ, thu thêm phụ phí những người dùng ké tài khoản của người khác là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng này. Tuy nhiên, đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Netflix vốn đã gặp bất ổn từ vài năm trước, khi họ quyết định đặt số lượng lên trên chất lượng và sản xuất tràn lan đủ thể loại nội dung trên nền tảng của mình.

Netflix được điều hành bởi những người thông minh, những con người đã từng nhiều năm lăn lộn trên thương trường với kinh nghiệm dày dạn và vốn sống phong phú. Họ thừa hiểu rằng những bộ phim của các studio khác phát sóng trên nền tảng của họ chỉ là tạm thời. Và tất cả sẽ biến mất sau khi giấy phép hết hạn, đặc biệt là khi ngày càng có nhiều dịch vụ streaming ra đời.

Thế nhưng, Netflix nắm trong tay 1 lợi thế rất lớn, lợi thế mà chỉ những người tiên phong trong 1 lĩnh vực nào đó mới có được: Đó chính là thời gian. Họ có đủ thời gian để nghiên cứu, để thử nghiệm, để xây dựng tên tuổi bằng những sản phẩm “của nhà trồng được”, trong khi cả Hollywood vẫn đang loay hoay tìm hiểu khái niệm streaming.

Không muốn phụ thuộc vào các tác phẩm của những studio khác, Netflix đã quyết định tự mình làm phim từ khoảng 10 năm trước.

Đó là lý do vì sao kể từ năm 2013, với những tác phẩm đầu tiên như Orange is the New Black hay House of Cards, Netflix bắt đầu đẩy mạnh quá trình sản xuất hàng loạt phim gốc của riêng mình. Bằng cách này, khi những “gã khổng lồ” khác như Paramount, Comcast, hay Warner Bros. rút lại các bộ phim của họ, Netflix vẫn có đầy đủ những gì cần thiết để tiếp tục cạnh tranh trong thị trường điện ảnh và truyền hình.

Thời gian cho thấy, họ đã đúng. Nhưng cũng chính thời gian lại chỉ ra, họ đã sai.

Tina Mulqueen, CEO tại Kindred PR & Founder of Et al. Media, cho biết: “Tôi cho rằng việc mượn các tác phẩm nổi tiếng sẽ không còn là phương án tốt trong bối cảnh thị trường streaming đang có độ cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Điểm mấu chốt tạo nên sự khác biệt giữa các studio chính là chất lượng và tính hợp thời của các nội dung gốc”.