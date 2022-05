Không ngoài dự đoán, ông Lý Gia Siêu 'càn quét' phiếu bầu Trưởng Đặc khu Hong Kong

Trong cương lĩnh tranh cử công bố ngày 29/4, ông Lý Gia Siêu cho biết sẽ tập trung giải quyết 4 vấn đề chính là: tăng cường năng lực quản trị của chính quyền đặc khu, tăng nguồn cung nhà ở, nâng cao năng lực cạnh tranh của Hong Kong và quan tâm đến xã hội cùng thế hệ thanh niên.

Về an ninh, ứng viên từng có 35 năm phục vụ trong ngành cảnh sát này cho biết ông sẽ đặt nền tảng cho sự ổn định bằng cách ban hành thêm các luật an ninh và tiến hành đánh giá toàn diện về nguy cơ an ninh trong các lĩnh vực như tài chính và hạ tầng.