Không ngờ sau 2 năm, người giúp việc cũ lại trở thành bà chủ lớn

Ngày tôi mới sinh con đầu lòng có thuê chị Thúy làm người giúp việc. Chị ấy là người cùng quê với vợ chồng tôi và hơn tôi 2 tuổi. Chị làm việc rất chăm chỉ và gọn gàng.

Khi con tôi đã đi mẫu giáo thì tôi chuyển chị Thúy qua xưởng làm quét dọn và mua cơm cho công nhân. Những lúc rảnh rỗi chị ấy thường ngồi vào chiếc máy may và tự tập may. Không cần ai dạy, chị chỉ quan sát mọi người mà có thể may được. Thấy chị thích may, tôi đã chuyển chị qua làm công nhân và thuê người giúp việc khác.