Không khởi tố vụ tranh chấp thi thể đầu tiên tại Việt Nam

Theo Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông, quá trình xác minh đã xác định ông N.B.T. (SN 1976, chồng bà S.) khi cấp cứu và khi khâm liệm không có vết thương hở ngoài da.

Ngày 21/12, bà Trần Thị Ngọc S. (ngụ tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) cho biết vừa nhận được thông báo không khởi tố vụ án của Công an tỉnh Đắk Nông liên quan đến vụ việc tranh chấp quyền mai táng đối với thi thể chồng bà là ông Nguyễn Bá T.

Công an tỉnh Đắk Nông thông tin về quá trình xử lý vụ việc (Ảnh: Lê Hường).

Ngoài ra, kết luận giám định pháp y xác định, ông T. tử vong không phải do chất độc, không phải do chấn thương hệ thống xương. Do đó, việc ông T. tử vong không có dấu hiệu phạm tội.