Không khởi tố tài xế ô tô tông tử vong thầy dạy lái xe

Ô tô của Thương gây tai nạn đối với ô tô tập lái mang biển số 48A-094.26 do chị Nguyễn Trương Thu T. điều khiển. Trên ô tô tập lái lúc này còn có giáo viên là anh Y.W. (trú xã Thuận An).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, kết quả kiểm tra cho thấy tài xế Phạm Văn Thương không có cồn trong khí thở, âm tính với ma túy. Hai ô tô không bị sự cố lái, không bị sự cố phanh (thắng).

Theo Công an tỉnh Đắk Nông, do định lượng thiệt hại trong vụ việc tai nạn giao thông trên không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Công an huyện Đắk Mil đã ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông đã xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn Thương.