Không khởi động được ô tô vì hết điện ắc-quy, phải làm gì?

Có rất nhiều lý do khiến chiếc xe của bạn không thể khởi động đến từ các bộ phận như ắc-quy, máy phát điện, bộ đề, dây dẫn, cảm biến, hay thậm chí bị cạn xăng,... Và nguyên nhân phổ biến và dễ gặp nhất chính là do ắc-quy trên xe bị hết điện.

"Khi không khởi động được xe thì cần phán đoán tình huống xem hết ắc quy hay do lỗi hệ thống khởi động hoặc do cảm biến hoặc nguyên nhân nào đó dẫn đến tình trạng không nổ được máy. Dễ nhất là thử bấm còi xe để nghe tiếng kêu, bật đèn pha và đèn taplo xem có sáng bình thường không? Nếu đèn còi yếu đi thì chắc chắn là do ắc quy hết điện", anh Hiếu nói.

Theo anh Hiếu, ắc-quy bị hết điện do nhiều nguyên nhân: Có thể do lâu ngày dẫn đến tình trạng hao mòn ắc quy tự nhiên nên dù cho máy phát vẫn nạp điện vào nhưng bình không trữ được điện áp; do máy phát kém, hỏng dẫn đến không sạc điện cho ắc quy; do xe bị rò điện (tiêu điện) dẫn đến ắc quy phóng điện liên tục gây hết bình; do chủ xe bất cẩn không tắt hết thiết bị điện hoặc đèn chiếu sáng trong xe hoặc chưa đóng hết cửa cốp; thay ắc quy chất lượng kém không đúng chủng loại,...

"Việc tìm hiểu xem ắc-quy hết điện do nguyên nhân nào phụ thuộc vào kinh nghiệm của chủ xe, thậm chí phải sử dụng máy móc để đo dòng điện mới có thể biết được. Tuy nhiên, trước mắt vẫn là phải tìm cách khởi động được xe cái đã", vị chuyên gia này chia sẻ.

Việc nhờ một chiếc xe khác để câu bình ắc-quy là khá phổ biến, tuy nhiên cần đấu nối dây và thực hiện đúng quy trình. (Ảnh minh hoạ)

Kỹ sư Hiếu cho rằng, việc cần làm đầu tiên là câu bình ắc-quy để khởi động được máy. Có thể dùng ắc-quy dự phòng, bộ kích điện hoặc nhờ một chiếc xe khác tiến lại gần và dùng dây điện chuyên dụng để câu bình.