Không khí Qatar trước ngày khai mạc World Cup 2022

Các cổ động viên từ các quốc gia khác nhau xếp hàng chờ lấy vé xem World Cup 2022. Ảnh: Trí Công

Theo báo giới địa phương, số lượng cổ động viên từ các nước trên thế giới “đổ bộ” đến Qatar ngày một tăng dần khi World Cup 2022 chuẩn bị khởi tranh. Sự cuồng nhiệt với đa dạng văn hóa cổ vũ hứa hẹn mang đến những gam màu thú vị, sôi nổi cho đất nước Qatar.

Ngoài ra, công tác chuẩn bị cho giải đấu đã hoàn tất, những biểu tượng, quốc kỳ của 32 đội tham dự tung bay ở trung tâm Doha.

Để sự kiện được diễn ra suôn sẻ, có khoảng 4.500 nhân viên an ninh mới sẽ đến hỗ trợ ban tổ chức. Đồng thời, các chuyên gia kiểm soát đám đông đến từ Anh và Mỹ sẽ góp mặt để đảm bảo giải mọi thứ an toàn. Cảnh sát giao thông liên tục tuần tra trên các con đường để giữ an ninh trong tình trạng ổn định.