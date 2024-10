Không khí ô nhiễm, điều hòa lấy gió ngoài có ảnh hưởng?

Việc bật điều hoà khi xe vận hành trong điều kiện khí hậu ở Việt Nam hiện nay nên hạn chế lấy gió ngoài. Đặc biệt, vận hành trong điều kiện khí hậu ô nhiễm càng không nên lấy gió ngoài vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến không khí trong xe và những người ngồi bên trong. Đặc biệt, trong điều kiện không khí ô nhiễm, nếu dùng chế độ lấy gió ngoài thì khí cacbon, mùi hôi theo đó xộc thẳng vào xe, gây khó chịu và ngộp thở cho người ngồi bên trong. Nhiều tài xế cũng cho rằng trong điều kiện khí hậu ô nhiễm như ở Việt Nam hiện nay, đi ô tô mà lấy gió ngoài thì chẳng khác gì đi xe máy. Do vậy trường hợp nguồn không khí bên ngoài bị ô nhiễm, tài xế cần để chế độ lấy gió trong sẽ an toàn và hợp lý hơn rất nhiều. Không khí ô nhiễm nên bật điều hoà lấy gió trong. (Ảnh minh họa). Chế độ lấy gió ngoài Khi điều hoà cài đặt chế độ lấy gió ngoài, hệ thống lấy gió sẽ lấy luồng không khí từ bên ngoài vào xe rồi đi qua lọc gió, sau đó luồng không khí này được đưa qua dàn lạnh/dàn sưởi của hệ thống điều hòa để thay đổi nhiệt độ phù hợp với mức nhiệt độ mà tài xế đã chọn. Chế độ lấy gió này sẽ mang đến luồng không khí thoáng đãng, đảm bảo lượng oxy cần thiết trong khoang xe. Tuy nhiên, trong trường hợp xe đi qua khu vực có nhiều khói bụi, có mùi hay ô nhiễm, nếu điều hoà vẫn ở chế độ lấy gió ngoài, lúc này có thể bụi bẩn, mùi hôi hay không khí ẩm bên ngoài sẽ lọt vào trong xe, gây ô nhiễm không khí trong khoang xe. Chế độ lấy gió trong Khi điều hoà xe được cài đặt chế độ lấy gió trong, hệ thống điều hòa sẽ lấy trực tiếp luồng không khí tuần hoàn bên trong khoang nội thất, sau đó đưa qua dàn lạnh/dàn sưởi để thay đổi nhiệt độ phù hợp với cài đặt của người dùng. Sẽ có những dòng xe được trang bị hệ thống điều hòa tự động nhưng cũng có những dòng xe không được trang bị hệ thống điều hoà tự động. Do vậy, với dòng xe không được trang bị hệ thống điều hòa tự động, tài xế cần lưu ý khi cài đặt sử dụng chế độ lấy gió phù hợp. Trong suốt hành trình dài, nếu chỉ chọn chế độ lấy gió từ bên trong, rất dễ dẫn đến việc thiếu oxy trong khoang cabin, khiến người trên xe có thể cảm thấy ngột ngạt, mệt mỏi, buồn ngủ do không khí trong xe trở nên ngột ngạt, bí bách. Vì thế cũng cần phải thay đổi bằng cách lấy gió ngoài tại khu vực không khí ít ô nhiễm. PHẠM DUY(Tổng hợp)