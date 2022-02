Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc chuyển trạng thái rét khô

Dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường nên từ nay đến ngày 24/2, ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ ít mưa, ngày có nắng và trời rét đậm, có nơi rét hại. Riêng khu vực vùng núi Bắc Bộ có rét hại, với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 8-11 độ C, vùng núi 3-6 độ C, vùng núi cao của Bắc Bộ có nơi dưới 0 độ C và khả năng cao xảy ra băng giá, mưa tuyết.