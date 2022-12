Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét

Cảnh báo, từ chiều tối và đêm nay ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rải rác. Từ đêm nay đến 6/12 vùng núi và trung du Bắc Bộ có khả năng xảy ra rét đậm, có nơi rét hại.

Khoảng từ đêm nay đến 6/12 do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm, có nơi trên 200mm.