Không khí lạnh liên tục bổ sung, rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ kéo dài đến khi nào?

Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ C và khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết; Bắc Trung Bộ phổ biến 11-14 độ C.

Ảnh hưởng của không khí lạnh liên tục được bổ sung nên rét đậm, rét hại ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục xảy ra và kéo dài đến khoảng ngày 4/2. Vùng núi cao khả năng xảy ra băng giá, mưa tuyết.

Trương Huyền