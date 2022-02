Không khí lạnh liên tục bổ sung, mưa rét ở miền Bắc bao giờ chấm dứt?

Khoảng từ nay đến ngày 18/2, nhiệt độ ở các tỉnh Đông Bắc Bộ có thể tăng lên trên 20 độ C, khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều nơi cao trên 23 - 24 độ C, Bắc Bộ không còn rét đậm, rét hại trên diện rộng nữa", ông Hưởng nói.

“Chúng tôi lưu ý đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ kết hợp với hội tụ gió ở mực 5.000m gây ra đợt mưa rào và dông diện rộng ở Bắc Bộ. Mưa của hội tụ gió kết hợp không khí lạnh làm nhiệt độ Bắc Bộ giảm, và theo đánh giá của chúng tôi nền nhiệt 10 ngày cuối tháng 2 ở Bắc Bộ sẽ thấp hơn trung bình nhiều năm", ông Hưởng nói.

Ông Hưởng nhận định, từ sau ngày 19/2, các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra đợt rét đậm, rét hại diện rộng và khu vực vùng núi khả năng xảy ra hiện tượng mưa tuyết, băng giá.

Theo trung tâm khí tượng, trong đợt rét này nhiệt độ thấp nhất khu vực đồng bằng phổ biến từ 8-10 độ C, các tỉnh vùng núi, trung du nhiệt độ từ 4-6 độ C, khu vực núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ C.

Trương Huyền