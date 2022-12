Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, vùng núi có nơi dưới 5 độ C

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời tiếp tục rét, vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 9-12 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ từ 12-15 độ C.

Ngoài ra, do ảnh hưởng không khí lạnh tăng cường, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, sóng biển cao từ 2-3m; biển động mạnh. Vùng biển phía Bắc của khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9, sóng biển cao 3-5m; biển động mạnh.