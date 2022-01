Không khí lạnh bao trùm miền Bắc, có nơi dưới 5 độ C

Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao nên đêm nay ở khu vực phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rải rác. Từ đêm qua đến ngày mai 19/1, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có giông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Ở Bắc Bộ trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C; Bắc Trung Bộ trời rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14-17 độ C.