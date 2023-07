Không hủy đêm nhạc BlackPink, Hà Nội công bố con số 67.000 khán giả

Đối với hai đêm nhạc tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội đưa ra thông tin đêm diễn 29/7 có khoảng 36.000 khán giả, đêm diễn 30/7 thu hút 31.000 khán giả.

“Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đã giao nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương, chỉ đạo Công an thành phố, Bộ Tư lệnh Thủ đô xây dựng phương án đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn. Sở Y tế chịu trách nhiệm xây dựng phương án đảm bảo y tế, phòng chống dịch”, UBND thành phố Hà Nội nêu.

Theo Tiền Phong