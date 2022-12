Không gian kỷ niệm 10 năm ngày cưới tiền tỷ của Đoàn Di Băng

Do bận rộn việc kinh doanh và mới chuyển về nhà mới nên lễ kỷ niệm 10 năm ngày cưới của Đoàn Di Băng và Nguyễn Quốc Vũ được tổ chức muộn vài ngày.

Hơn hẳn mọi năm, vợ chồng đại gia quận 7 chứng tỏ độ chịu chơi khi thuê ê-kíp mang 10 tấn thiết bị và hoa tươi nhập ngoại lên Đà Lạt để biến resort của gia đình trở thành bối cảnh trong mơ và một lần nữa khoác lên người trang phục cưới.

Theo những hình ảnh rò rỉ, resort được chia làm 2 khu: 1 khu để làm lễ và 1 khu để đãi tiệc các khách mời.