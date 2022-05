Không gian cưới trong cơ ngơi 310m2 ở quê nhà của Mạc Văn Khoa

Trên trang cá nhân, Mạc Văn Khoa mới đây hào hứng chia sẻ clip nhá hàng về tiệc cưới siêu hoành tráng trong cơ ngơi 310m2 ở Hải Dương.

Cây hài họ Mạc cho biết, tất cả đã xong xuôi 80%. Qua clip chia sẻ cho thấy, không gian tiệc cưới được trang hoàng vô cùng lộng lẫy với hoa tươi ngập tràn cùng ánh đèn lấp lánh.