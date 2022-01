Không gian - "chiến trường" mới giữa các cường quốc

Về mặt dân sự, sự phát triển của công nghệ tiếp tục giúp thế giới nhìn sâu hơn vào vũ trụ, tìm hiểu về không gian, thời gian cũng như giải mã nhiều hiện tượng chưa có được lời giải và kết nối trực tiếp tới sự đi lên của nhân loại. Ông Robert M. Lightfoot Jr, cựu Giám đốc NASA, từng khẳng định, NASA là nguồn thông tin chính của thế giới về cách mà Trái đất của chúng ta hoạt động. Theo ông Lightfoot, sự ra đời của Trạm Vũ trụ Quốc tế (ISS) chỉ là một trong những ví dụ điển hình để nhấn mạnh mối quan hệ giữa nghiên cứu vũ trụ và tương lai của nhân loại.

Tiến sĩ Michelle Thaller, từng là trợ lý Giám đốc tại Trung tâm Không gian Goddard của NASA, cũng đưa ra một ví dụ nữa về chiến lược không gian quan trọng. Ví dụ, vào những năm 1980, chính một vệ tinh của NASA đã phát hiện ra sự khởi đầu của lỗ thủng tầng ozone. "Nếu như NASA không phát hiện ra lỗ thủng tầng ozone, Trái đất sẽ gặp nguy vào năm 2060. Đó sẽ là ngày tận thế của thế giới ngày nay. Chúng ta sẽ không có nền nông nghiệp. Chúng ta sẽ không thể ra khỏi Trái đất". Và nếu không tiếp tục nghiên cứu, nguy cơ Trái đất đối mặt với thời kỳ loài khủng long bị tuyệt chủng khi bị một tiểu hành tinh đâm vào là ngay trước mắt. Theo NASA, thường khoảng 10.000 năm một lần, một tiểu hành tinh bằng đá hoặc sắt có kích thước bằng một sân bóng đá có thể đâm vào bề mặt Trái đất và gây hậu quả kinh hoàng.

Lợi ích kinh tế ngoài vũ trụ cũng là mục tiêu mà các nước vươn tới vũ trụ bởi các nước cần nguyên liệu thô từ không gian khi nguồn khai thác ở Trái đất đang dần cạn kiệt. Trong báo cáo "The New Next Trillion Dollar Industry By 2040" (Ngành công nghiệp nghìn tỷ USD mới tiếp theo vào năm 2040), ngân hàng Mỹ Morgan Stanley ước tính lợi ích kinh tế ngoài vũ trụ trị giá hàng ngàn tỷ USD. Chẳng hạn như Mặt trăng là một nguồn cung cấp helium-3 (được sử dụng cho một số máy MRI nhất định và có thể là nhiên liệu cho các nhà máy điện hạt nhân) rất dồi dào. Mặt trăng có những nguyên tố đất hiếm như europi và tantalium, được sử dụng trong thiết bị điện tử, tấm pin mặt trời và đồ dùng cao cấp khác.

Trong "thế giới phẳng" ngày này, không gian giờ đây đã trở thành một công cụ, một dạng cơ sở hạ tầng không thể thiếu, như là hệ thống định vị GPS hoàn toàn lệ thuộc vào vệ tinh… Chúng ta sử dụng được internet là nhờ kết nối hàng ngàn vệ tinh. Vì lợi ích to lớn, đến hiện tại đã có thêm những công ty tư nhân mới như Space X của nhà tỷ phú Elon Musk, hay Blue Origin của Jeff Bezos tham gia vào cuộc đua vệ tinh này.

"VŨ KHÍ" AN NINH QUỐC GIA QUAN TRỌNG

Về mặt quân sự, chiến lược vũ trụ là "vũ khí" tối quan trọng đối với an ninh quốc gia các nước.

Chiến lược hoạt động quân sự của Mỹ gần đây là bằng chứng cho thấy, các chiến dịch quân sự trên bộ, trên không và trên biển có thể được hỗ trợ bởi việc sử dụng hiệu quả các thiết bị vũ trụ. Do đó, các nước lớn đang tích cực đẩy mạnh nhiều chương trình phát triển vũ khí tham vọng để chiếm lĩnh lợi thế trong cuộc đua này.

Thông thường vũ khí không gian sẽ gồm các loại: tấn công động năng, tấn công phi động năng, tấn công điện tử và tấn công mạng. Trong đó, vũ khí động năng sẽ tấn công trực tiếp mục tiêu trong không gian bằng các tên lửa phóng từ mặt đất hoặc bằng chính các vệ tinh có sẵn trong không gian hay có thể bắn phá các mục tiêu trên trái đất từ vũ trụ.

Vũ khí tấn công phi động năng gồm: lade, viba công suất cao và sóng xung kích điện từ. Vũ khí tấn công mạng là sẽ tấn công vào cơ sở dữ liệu và hệ thống vận hành dữ liệu của các vệ tinh, khiến các nước hầu như rơi vào tình trạng "bị mù". Đây là phương thức tấn công mới được phát triển, yêu cầu tác chiến rất cao, đòi hỏi nhiều kỹ năng về công nghệ thông tin…

"Trong thời đại chiến tranh hiện đại ngày này, không một cường quốc quân sự nào sẽ chấp nhận đối mặt với các mối đe dọa rằng, hệ thống dẫn đường của họ có thể thất bại, thông tin liên lạc có thể bị kẹt, hoặc hệ thống chỉ huy bị "mù", "điếc" và răn đe hạt nhân có thể làm điên đảo", Reuters dẫn lời một chuyên gia nhận định.

Nhưng thực tế này khiến cộng đồng thế giới đặc biệt quan ngại về việc quân sự hóa vũ trụ, đe dọa sự ổn định chiến lược, thậm chí có thể dẫn tới bùng nổ "chiến tranh không gian".